Forlán é pré-convocado para a seleção uruguaia e pode perder Gre-Nal

MONTEVIDÉU - O Internacional pode ter ganho um problema para o primeiro Gre-Nal do ano, no dia 3 de fevereiro. Isso porque o uruguaio Forlán foi pré-convocado pelo técnico Óscar Tabárez para o amistoso contra a Espanha, no dia 6, quarta-feira, em Doha, no Catar. Além do atacante, outro jogador que atua no futebol brasileiro e foi convocado é Lodeiro, do Botafogo.

O problema para Forlán é que o Gre-Nal será num domingo, às 19h30, em Erechim, a quase 400 quilômetros da capital Porto Alegre. Assim, o Inter, se quiser contar com o seu atacante titular, terá que montar toda uma operação logística para depois levar o jogador até Montevidéu, onde ele deverá ter que se apresentar a Tabárez. O Grêmio terá o mesmo problema com Vargas, uma vez que o chileno foi convocado para jogar na quarta na Espanha.

A se confirmar a convocação de Forlán, o uruguaio é desfalque certo contra a Lajeadense, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Já o Botafogo deverá ficar sem Lodeiro diante do Resende, no estadual do Rio. Outro uruguaio que milita no Brasil, o cruzeirense Victorino ficou de fora da lista.

Confira a lista de 26 pré-convocados pelo Uruguai

Goleiros - Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Olímpia-PAR), Rodrigo Muñoz (Libertad-PAR) e Juan Castillo (Querétaro-MEX).

Defensores - Diego Lugano (Málaga), Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Liverpool), Martín Cáceres (Juventus) e Maximiliano Pereira (Benfica).

Meio-campistas - Alejandro Silva (Olímpia), Egidio Arévalo Ríos (Palermo), Walter Gargano e Álvaro Pereira (Inter de Milão), Sebastián Eguren (Libertad), Sebastián Fernández (Málaga), Diego Pérez (Bologna), Álvaro González (Lazio), Cristian Rodríguez (Atlético de Madrid), Gastón Ramírez (Southampton) e Nicolás Lodeiro (Botafogo).

Atacantes - Gonzalo Castro (Real Sociedad), Edinson Cavani (Napoli), Diego Forlán (Internacional), Emiliano Alfaro (Al-Wasl-EAU), Luis Suárez (Liverpool) e Christian Stuani (Espanyol).