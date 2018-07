Forlán faz 2, encerra jejum e Atlético de Madrid vence Com dois gols do atacante uruguaio Diego Forlán, que encerrou um jejum de 12 partidas sem marcar, o Atlético de Madrid venceu o Osasuna por 3 a 0, neste sábado, em casa, em um dos jogos que abriram a 11.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe assumiu a quinta posição da tabela, com 17 pontos, enquanto o rival é o 12.º, com 12.