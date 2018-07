Forlán quer encerrar a carreira no Atlético de Madrid

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo na África do Sul, o atacante uruguaio Diego Forlán revelou nesta quinta-feira que pretende continuar no Atlético de Madrid até o final da sua carreira. Atualmente com 31 anos, ele também contou que planeja jogar até 36 ou 37 anos.

Apesar dos rumores na imprensa europeia sobre o interesse de outros clubes na sua contratação, Diego Forlán avisou nesta quinta-feira que "não está no mercado", garantindo sua permanência no time espanhol. "Gostaria de me aposentar no Atlético", completou o atacante uruguaio.

Diego Forlán está no Atlético de Madrid desde 2007. Antes disso, ele passou pelo Independiente, na Argentina, pelo Manchester United, na Inglaterra, e pelo Villarreal, também na Espanha. Na atual temporada, o atacante uruguaio marcou seis gols em 12 jogos pelo clube espanhol.