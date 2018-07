Forlán revela torcida pela volta de Suárez ao Uruguai

"Quero que o time todo esteja saudável e preparado para a Copa do Mundo, por isso quero que Luís retorne e esteja pronto para isso. Seria muito melhor para a gente. Ele veio ao campo de treino nesta manhã para nos ver. Ficamos uma semana sem vê-lo, por isso foi bom tê-lo por perto de novo", disse Forlán, um dos líderes da seleção uruguaia.

O jogador do Cerezo Osaka, do Japão, contou a conversa que teve com seu colega de ataque na seleção. "Ele disse que está em boa forma, recuperando-se bem e seu tratamento tem dado certo. Todos querem que ele fique pronto", afirmou Forlán, eleito pela Fifa o melhor jogador do último Mundial, em que o Uruguai alcançou a semifinal.

Forlán, que vai disputar a Copa pela terceira vez, ainda comentou o desempenho de sua equipe no amistoso de sexta-feira. "Foi uma boa preparação porque a Irlanda do Norte joga com o mesmo estilo da seleção inglesa. O jogo contra a Inglaterra não será o mais importante porque em Copa todos têm a mesma importância, mas será uma partida difícil", avaliou.

O Uruguai estreia na edição de 2014 do torneio em 14 de junho, contra a Costa Rica, no Castelão, em Fortaleza. Em seguida, enfrenta a Inglaterra cinco dias depois no Itaquerão, em São Paulo, e termina participação no Grupo D jogando com a Itália, na Arena das Dunas, em Natal.