Forlán segue fora e Alisson é baixa por lesão no Inter

Forlán já havia ficado fora do duelo contra o Vitória, na última quinta-feira, por causa de uma entorse no tornozelo, ocorrida em jogo do Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2014. Já Alisson sofreu uma lesão na região da bacia (ilíaca) no confronto diante do rival baiano e também foi vetado da partida em Santa Catarina.

Desta forma, Scocco seguirá como titular do ataque ao lado de Leandro Damião, enquanto Muriel ocupará o lugar de Alisson, depois de já ter substituído o companheiro no decorrer do confronto com o Vitória.

Jorge Henrique, que seria outra opção para o ataque, é outro que está em processo de recuperação de lesão e ainda não é certo se poderá ficar à disposição do técnico Dunga para o jogo válido pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.