Forlán sente dores em treino, mas não preocupa Uruguai

O técnico Oscar Tabárez, no entanto, minimizou a ausência do jogador e disse não estar preocupado com a situação do atacante. "Ele pediu para sair, mas não aconteceu absolutamente nada. Não foi por precaução. O jogador sabe melhor do que ninguém como está [fisicamente]", afirmou o treinador.

A comissão técnica do Uruguai não deu detalhes sobre a dor apresentada por Forlán. O atacante deixou o gramado mancando. Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da África do Sul, Forlán é uma das principais apostas da seleção uruguaia para surpreender a Argentina no sábado.