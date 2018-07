Forlán treina e reforça Inter na Copa do Brasil

Os reservas, acompanhados de Forlán, realizaram nesta manhã uma atividade técnica aprimorando as finalizações no CT do Parque Gigante. Enquanto isso, os titulares fizeram apenas exercícios regenerativos.

Além de Forlán, que foi poupado em razão do desgaste físico provocado pela viagem ao Japão para defender a seleção uruguaia, o Inter também terá, diante do Salgueiro, o reforço do zagueiro Juan, que cumpriu suspensão automática diante do Atlético-MG.

O técnico Dunga exigiu respeito dos jogadores do Inter ao Salgueiro, que disputa apenas a Série D do Campeonato Brasileiro, e ressaltou a necessidade do time evitar sofrer gols como mandante.

"Temos que respeitar. Independente da equipe que vamos jogar. É Copa do Brasil são 180 minutos. O Salgueiro vem motivado e temos que estar atentos para enfrentar da melhor maneira possível. Jogando em casa temos que buscar a vitória. Sem se descuidar, pois o gol fora de coisa tem repercussão importante", disse.