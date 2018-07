Vida de treinador não é fácil em lugar nenhum do mundo e no Brasil ficou ainda mais complicada depois dos 7 a 1 que a Alemanha aplicou na seleção na Copa. Sobrou para um técnico consagrado, Luiz Felipe Scolari, e por tabela para todos os outros. Os que estão na estrada há mais tempo foram tachados de ultrapassados, desatualizados. Dos “novatos’’ fala-se que não tiveram a formação adequada, o que compromete o processo de renovação. O futebol brasileiro reluta em conviver com caras novas no banco. Entrar numa espécie de “Clube do Bolinha’’, que hoje tem entre os integrantes Felipão, Muricy Ramalho, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga e alguns poucos outros, não é tarefa das mais fáceis.

Treinadores ouvidos pelo Estado atribuem essa dificuldade aos dirigentes, que preferem um “porto seguro’’ para se livrarem de responsabilidade em caso de maus resultados a fazer apostas arriscadas em alguém da nova safra. Mas admitem existir deficiência na formação. Os cursos disponíveis são considerados superficiais.“Eu acho que no Brasil não existem cursos para te dar uma grande preparação. Os treinadores têm de se formar por conta própria’’, diz Zico, que por vontade própria não atua como treinador no País. “Eles são os principais prejudicados pela falta de programas de capacitação.’’ O próprio Zico se formou no Japão, país que nem faz parte da elite do futebol. Ele conta que, enquanto não concluiu o curso, vivia sendo questionado por não ter o diploma.

Pode-se dizer que o Brasil ainda engatinha quando se trata de formação de treinadores. Até pouco tempo, só existiam os cursos de atualização organizados por sindicatos da categoria e com duração de uma semana. O sindicato de São Paulo, por exemplo, promove dois cursos por ano. “Procuramos aliar teoria com a prática’’, diz o vice-presidente da entidade, José Teixeira, reconhecendo que cursos com duração mais longa seriam mais completos.

Outras iniciativas começam a aparecer. Como a do Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing, uma faculdade particular de Recife, que há 8 anos oferece curso de pós-graduação – um sábado por mês durante 14 meses. E desde 2009, a CBF promove cursos em 4 níveis. A proposta é qualificar desde técnicos para trabalhar com crianças até com elencos profissionais de futebol.

No entanto, não há grandes exigências para se tornar treinador. Pela lei 8.650/93 podem exercer a função formados em Educação Física, quem já havia trabalhado como técnico por pelo menos seis meses antes de a lei vigorar e ex-atletas – nesse caso pela vivência.

A falta de lei específica e rigorosa contribui para a má formação acadêmica – se é que os cursos possam ser assim considerados. Os cursos têm atividades práticas, mas ainda prevalecem palestras, geralmente dadas por “treinadores de mais nome”. O que é considerado positivo, mas insuficiente. “Minha formação como treinador é a minha carreira como jogador’’, diz Toninho Cecílio, que foi comandado por Felipão, Telê Santana, Enio Andrade, Rubens Minelli, entre outros.

Se os cursos de atualização são deficientes, especialização, então, é utopia. Não há incentivo para cursos ou estágios no exterior – a CBF envia os coordenadores de curso, não os alunos. Assim, quem busca os ensinamentos de outras escolas o faz pagando do próprio bolso. Roque Júnior, por exemplo, fez o curso de treinador da Uefa, tido como referência internacional. E Silas, hoje na Portuguesa, arcou com suas despesas em 2008, quando fez estágio de 10 dias no Real Madrid. “Foi tudo por minha conta’’, recorda. No Brasil, cursos de treinadores custam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil.

ANÁLISE DO TÉCNICO MANO MENEZES

A formação dos técnicos precisa melhorar porque isso influencia de maneira direta na formação dos jogadores. No Brasil, não há exigência para formação de treinador. Esse é o primeiro passo que temos de estabelecer. Se não há exigência, não há cobrança para que o profissional se prepare. Hoje, depende muito da vontade individual de o treinador se preparar. Em todo o mundo, você precisa galgar degraus com formação e experiência dentro de campo para depois se credenciar para treinar uma equipe profissional.

É preciso criar uma escola de treinadores no Brasil e estabelecer um currículo em conjunto com Fifa, Uefa e Conmebol para que esse curso seja verdadeiramente capaz de preparar os técnicos. Hoje, o fato de o Brasil não ter treinadores em seleções e clubes de ponta no exterior é o retrato disso.

Os técnicos brasileiros sempre entenderam muito de futebol, tanto quanto os estrangeiros. Esse não é o problema. O brasileiro consegue se adaptar a situações que outros não conseguem para produzir resultados. Mas é preciso metodologia, saber passar seus conhecimentos. Isso é um processo. Não basta saber, tem de estar preparado para poder repassar aos atletas e fazer com que a equipe execute bem aquilo que você entende de futebol.

A vida de treinador está muito ligada ao resultado. À medida que você vai produzindo resultados, vai passando mais confiança e é mais requisitado. Se você confirma isso em outros clubes, vai formando uma ideia sobre o seu trabalho.