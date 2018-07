Formado nos EUA, atacante Caio quer brilhar pelo Inter O atacante Caio, do Internacional, é um caso único no futebol brasileiro. Ele não se destacou nas categorias de base dos clubes daqui, não veio da várzea, nem foi cedo para a Europa e só lá foi descoberto. A formação esportiva do jogador passa toda pelos Estados Unidos, onde ele se destacou como um dos melhores em nível colegial por lá.