Guarani aguarda dinheiro da venda de Boschilia para 'respirar'

O Guarani está atento à venda do meia Boschilia, do São Paulo, para o Monaco, da França. A negociação gira em torno de 10 milhões de euros (R$ 37,3 milhões) e o time campineiro deverá receber cerca de R$ 466 mil, referente aos mecanismos de solidariedade da Fifa por ser o clube formador. O dinheiro aliviaria um pouco a crise financeira pela qual passa a equipe.

O meia-atacante deu os primeiros chutes no Guarani em 2009, aos 13 anos, e ficou no clube até 2012, quando tinha 16 anos, totalizando 1,25% do valor da futura transferência. Ele chegou ao São Paulo em uma negociação que girou na casa de R$ 600 mil, na gestão do então presidente Marcelo Mingone.

A sua transferência para o clube francês ainda não foi concretizada, o que deve acontecer até a próxima semana.

Dentro de campo, o time iniciou os trabalhos visando o confronto contra o lanterna Guaratinguetá, marcado para este domingo, em Campinas. O Guarani é o sexto colocado do Grupo B, com 11 pontos. Na última rodada venceu o Caxias por 1 a 0, no Sul.