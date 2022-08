Formato de troféu em torneio amistoso na Espanha rende memes; entenda origem

O troféu entregue ao vencedor da 42ª edição do torneio Villa de Leganés na Espanha causou espanto nas redes sociais. A anatomia do objeto gerou inúmeros memes e piadas entre os fãs de futebol.

Originalmente, o troféu foi projetado para representar um pepino. Isso se deve ao fato de a equipe do Leganés e seus torcedores serem conhecidos na Espanha como "los pepineros".

A origem do apelido remonta ao século XX. À época, Leganés era um pequeno vilarejo rural, com apenas 6 mil habitantes. A cidade era especializada na cultura de hortaliças para abastecimento da capital Madri. O principal produto era o pepino, por isso "los pepineros".

O torneio, que é disputado anualmente na cidade de Leganés, que fica na região metropolitana de Madri, teve seu jogo único realizado no último sábado, no estádio Municipal de Butarque. O duelo entre os donos da casa e o Villarreal B terminou com triunfo visitante, por 2 a 1.

Assim, o Villarreal B recebeu o pepino dourado como troféu, enquanto o Leganés teve de se contentar com o pepino de prata. Mas, para os donos da casa, o resultado não abalou a lista de vencedores do torneio. O Leganés é o maior vencedor, tendo vencido 22 edições. Em seguida, aparecem Getafe e Rayo Vallecano, rivais também da região de Madri, que somam três títulos cada. Atlético de Madrid e Valladolid têm dois troféus.

Leganés e Villarreal B disputam atualmente a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. Suas respectivas estreias na competição acontecem no fim de semana.

