Fortaleza anuncia a contratação do volante Araruna, do São Paulo

O Fortaleza anunciou a contratação do volante Felipe Araruna, do São Paulo. O jogador foi um pedido do técnico Rogério Ceni, que trabalhou com ele quando esteve no time do Morumbi como treinador. O atleta chega por empréstimo até o final do ano e vai reforçar o time cearense na disputa do Estadual e Copa do Nordeste.

Aos 22 anos, Araruna é um jogador versátil, que pode atuar no meio de campo ou na lateral-direita. Ele foi formado nas categorias de base do São Paulo e vinha tendo algumas chances na equipe, mas a pedido de Ceni acabou optando por mudar de ares. O empréstimo ocorre no mesmo dia que o time do Morumbi emprestou Diego Souza para o Botafogo.

Quem anunciou a negociação de Araruna foi o próprio Fortaleza. "Felipe Araruna Hoffmann, natural de Porto Alegre, foi revelado pelo São Paulo (SP). O atleta chegou ao clube paulista em 2009 e atuou pelas categorias de base até 2016. Em 2017 foi agregado ao grupo profissional e atuou em 42 oportunidades pelo tricolor paulista. Além de volante, Araruna atua na lateral direita. Araruna vem por empréstimo e contrato firmado com Fortaleza até o final de 2019", disse o clube.

Com as mudanças no elenco, o São Paulo já começa a dar um panorama do time que o técnico Cuca, que ainda não assumiu, terá para trabalhar. Como precisa diminuir a folha de pagamento, o tricolor ainda pode se desfazer de outros atletas, como o meia Nenê, o volante Jucilei e o lateral-direito Bruno Peres.