Fortaleza anuncia a demissão de Enderson Moreira após queda na Copa do Nordeste

A eliminação para o Bahia, na disputa por pênaltis, nas semifinais da Copa do Nordeste, custou o cargo de Enderson Moreira no Fortaleza. A saída do treinador foi anunciada no final da tarde deste domingo, um dia após o jogo disputado na Arena Castelão, em Fortaleza.

"O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão. O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso aos seus novos desafios", disse o comunicado postado pelo clube nas redes sociais.

Anunciado em janeiro para o lugar de Marcelo Chamusca, Enderson Moreira tinha contrato com o Fortaleza até dezembro deste ano, mas a diretoria decidiu colocar um ponto final do trabalho um dia depois da queda na Copa do Nordeste.

O trabalho de Enderson Moreira já vinha sendo criticado pelos torcedores, principalmente pela mudança no estilo de jogo do time. Sob seu comando, o Fortaleza teve 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Agora, a diretoria tricolor vai em busca de um novo treinador visando a sequência do Campeonato Cearense, e as disputas do Campeonato Brasileiro, que tem início previsto para o dia 26 de maio, e da Copa do Brasil.