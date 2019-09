Fortaleza anuncia a volta de Rogério Ceni após menos de dois meses

O Fortaleza anunciou neste domingo, 29, a volta do técnico Rogério Ceni, que havia deixado o clube para comandar o Cruzeiro há menos de dois meses. O ex-goleiro chega para ocupar o lugar de Zé Ricardo, demitido na manhã de sexta-feira.

Ceni estava livre após ter sido demitido do Cruzeiro na quinta-feira, 26. O treinador comandou a equipe celeste em apenas oito jogos, com somente duas vitórias. Ele teve problemas internos com parte do elenco e da diretoria.

No Fortaleza, a passagem de Zé Ricardo foi ainda mais breve: foram sete jogos e somente uma vitória. Ele tinha sido contratado pelo clube no meio de agosto, justamente para ser o substituto de Ceni.

Com Ceni, também retornam ao Fortaleza os auxiliares Nelson Simões e Charles Hebert, e o preparador físico Danilo Augusto. Eles também estiveram na primeira passagem do treinador pelo clube nordestino. Na ocasião, entre novembro de 2017 e agosto deste ano, o Fortaleza conquistou três títulos (Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense).

O Fortaleza está em 15º lugar do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. Na segunda-feira, a equipe recebe o Botafogo, a partir das 20h, no Castelão, pela 22ª rodada.