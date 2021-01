Fortaleza anuncia Enderson Moreira para vaga de Marcelo Chamusca

O Fortaleza anunciou na noite desta quinta-feira a contratação do técnico Enderson Moreira, que estava sem clube desde que deixou o Goiás no dia 17 de novembro. O treinador chega para dar seguimento ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por Marcelo Chamusca, demitido pela manhã. O contrato é válido até o final de 2021.

A equipe cearense será o quarto clube do treinador nesta temporada, estendida por conta do surto do novo coronavírus. Antes de assumir o Fortaleza, Enderson Moreira comandou o Ceará, Cruzeiro (na Série B) e Goiás. Comandou o esmeraldino por dez jogos, com três empates e sete derrotas.

O treinador tem 49 anos e já dirigiu clubes como Grêmio, Santos, Athletico-PR, Fluminense, América Mineiro, Bahia. Foi no Goiás onde viveu seu melhor momento. Pelo clube goiano, conquistou os Estaduais de 2012, 2013 e 2016, além da Série B de 2012.

Já o Fortaleza vinha fazendo uma das melhores campanhas entre os clubes do nordeste quando Rogério Ceni decidiu sair para assumir o Flamengo. A aposta foi contratar Marcelo Chamusca, que vinha fazendo um grande trabalho no Cuiabá. No entanto, os resultados foram diferentes e, atualmente, o clube luta para não cair.

Enderson assume o Fortaleza com 31 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento. O primeiro desafio será no sábado, às 21h, diante do Grêmio, no Castelão, pela 29ª rodada do Brasileirão.