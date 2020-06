Fortaleza anuncia que um jogador testou positivo para a covid-19

Em nota oficial publicada em seu site, o Fortaleza anunciou que um jogador do seu elenco profissional testou positivo para a covid-19 em exames realizados no último fim de semana, antes do retorno dos atletas aos treinamentos presenciais.

O nome do atleta foi mantido em sigilo, mas ele não vai estar presente na reapresentação do elenco marcada para esta terça-feira, no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra.

Ainda na nota oficial, o Fortaleza comunicou que um jogador apresentou anticorpos para a doença e outro, por questões particulares, não conseguiu realizar os exames, ficando de fora da reapresentação.

"Do grupo de atletas apenas um apresentou perfil imunológico compatível com imunização prévia, ou seja, já tem anticorpos para a doença. Um outro atleta, apesar de assintomático, testou positivo para covid-19, ao teste PCR, precisando adiar sua reintegração ao grupo. Este já foi avaliado por médico especialista que, em conjunto com o DM do clube, orientaram isolamento e tratamento", dizia a nota.

O Fortaleza também fez a desinfecção de três campos do CT, academia, alojamentos, refeitório, rouparia, sala de imprensa e todo o restante do ambiente.