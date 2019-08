Fortaleza anuncia Zé Ricardo como técnico após saída de Rogério Ceni

Zé Ricardo será o técnico do Fortaleza para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube cearense anunciou a contratação do treinador como substituto a Rogério Ceni, que decidiu deixar o comando do time para assumir o Cruzeiro, em troca anunciada no último domingo.

Com 48 anos, Zé Ricardo tinha, até agora, a sua experiência no futebol resumida a clubes do Rio. Foi no Estado fluminense onde ele iniciou a sua carreira, pelo Flamengo, nas categorias de base, sendo promovido aos profissionais em 2016, quando foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro daquele ano - também faturou o campeonato estadual em 2017. Depois, passou por Vasco, onde foi eleito o melhor treinador do Campeonato Carioca de 2018, e Botafogo.

Ele deixou o comando do time de General Severiano em abril, com eliminações precoces nos turnos do Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil, e sendo alvo de hostilidade da torcida. E, quatro meses depois, chega para comandar o Fortaleza, em sucessão a Ceni, agora treinador do Cruzeiro.

O Fortaleza Esporte Clube oficializa a contratação do técnico Zé Ricardo. ✍: https://t.co/4xtyPwmsuB pic.twitter.com/MsssPSbuYt — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 12 de agosto de 2019

Após conseguir o acesso na temporada passada, o Fortaleza está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vindo de duas derrotas, na 15ª colocação, com 14 pontos, apenas três a mais do que o grupo da degola.

Nesta segunda-feira, o Fortaleza voltará a campo, na conclusão da 14ª rodada, quando vai visitar o CSA, no Rei Pelé. Nesse compromisso, será comandado interinamente por Marconne Montenegro, o treinador do sub-20 do clube. No sábado, na provável estreia de Zé Ricardo, receberá o Internacional no Castelão.