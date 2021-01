Fortaleza aposta em inúmeros retornos para enfrentar o Inter no Beira-Rio

O Fortaleza está bastante reforçado para a partida deste domingo, contra o Internacional, às 20h30, no estádio Beira-Rio, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória mantém o time fora da zona de rebaixamento.

Depois de ter estreado no empate sem gols com o Grêmio, o técnico Enderson Moreira faz sua segunda partida no comando do time cearense, que amarga um jejum de sete jogos sem ganhar e está na beira da zona de rebaixamento, em 16.º lugar, com 32 pontos.

"Tenham certeza que a gente vai fazer o possível para ter os resultados e acabar bem essa competição. Falo com o grupo que a gente tem que se sacrificar ao máximo neste momento, não vamos aceitar outro comportamento que não esse", prometeu o treinador.

A boa notícia é que Enderson tem o retorno de dez jogadores que estavam cumprindo isolamento após testarem positivo para a covid-19: o goleiro João Pedro, os zagueiros Juan Quintero e Jackson, o lateral Tinga, os volantes Juninho, Luiz Henrique e Pablo, o meia Mariano Vázquez e os atacantes David e Bergson.

Desses, Tinga, Juninho e David devem ser titulares nos lugares de Gabriel Dias, Ronald e João Paulo, respectivamente. Esse último foi afastado pela diretoria por tempo indeterminado depois de ter sido flagrado em uma festa sem o uso de máscara.