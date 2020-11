Fortaleza aposta na estreia de Marcelo Chamusca para voltar a vencer

Rogério Ceni faz parte do passado. A partida deste sábado, contra o São Paulo, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai marcar a estreia de Marcelo Chamusca no comando do Fortaleza.

O time cearense se apega a esse fato para reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão, já que perdeu as últimas três partidas. Com 24 pontos, o Fortaleza ainda está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas viu diminuir a vantagem sobre os últimos colocados.

Contratado junto ao Cuiabá na última quarta-feira, Marcelo Chamusca comandou o seu primeiro e único treino antes do jogo de estreia nesta sexta. Devido ao pouco tempo que teve para trabalhar o elenco, a tendência é que não realize grandes mudanças.

"Claro que cada treinador tem a sua forma de trabalhar, e eu não vou chegar aqui na véspera de um jogo e querer que tudo seja diferente. Esse é um momento de transição que a gente tem que ter muita calma e sensibilidade para saber no que a gente vai mexer, e mexer de forma gradativa", destaca Marcelo Chamusca.

O novo treinador não tem nenhum desfalque por suspensão, mas segue sem poder contar com o zagueiro Quintero, que está no departamento médico. Na última rodada, o Fortaleza perdeu, por 2 a 1, de virada, para o Athletico, em Curitiba. Antes caiu diante do Bahia, por 2 a 1, em Salvador, e em casa diante do Fluminense por 1 a 0.