Fortaleza aposta na estreia de Zé Ricardo para superar Inter no Castelão

Buscando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Fortaleza aposta na estreia do técnico Zé Ricardo, contratado para dar continuidade ao trabalho de Rogério Ceni, hoje no Cruzeiro, para superar o Internacional neste sábado, às 17h, na Arena Castelão, pela 15ª rodada. O treinador indicou que não fará mudanças drásticas na equipe que venceu o CSA por 2 a 0.

O principal desfalque é o lateral Gabriel Dias, fora pelo terceiro cartão amarelo. Ex-Palmeiras, Tinga, recém-contratado, deve assumir a função. Pelo lado esquerdo, a expectativa é que Carlinhos retorne entre os titulares. O jogador cumpriu suspensão automática frente ao CSA, e voltou a ser relacionado. Com isso, Bruno Melo ficará como opção no banco de reservas.

Já o meia Nenê Bonilha teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e poderá estrear. Zé Ricardo ainda não revelou quais as pretensões sobre o jogador, mas a tendência é que ele entre em campo durante a partida para pegar entrosamento e ritmo de jogo.

"Muito precoce falar em mudanças, não seria inteligente da minha parte fazer qualquer mudança radical. Temos bastante tempo, durante a próxima semana, e vamos buscar dar sequência. Conheço alguns jogadores do grupo e tenho certeza que tenho um grupo vibrante e que trabalha bastante. As expectativas são as melhores possíveis", adiantou Zé Ricardo, em sua apresentação.

Na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, o Fortaleza aparece na 12ª colocação, com 17 pontos, quatro do Internacional, que flerta com a Libertadores.

"Estou ansioso para que esse momento chegue. Jogo com estádio lotado, mosaico. Espero que possamos fazer um grande jogo para conquistar um resultado positivo para esta torcida", concluiu o treinador.