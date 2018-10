Fortaleza bate Brasil de Pelotas e dá mais um passo rumo ao acesso

O retorno do Fortaleza à primeira divisão do Campeonato Brasileiro parece questão de tempo. O time comandado por Rogério Ceni visitou o Brasil de Pelotas nesta noite de sexta-feira, no estádio Bento Freitas, e venceu por 1 a 0, com um golaço do zagueiro Ligger, pela 30.ª rodada da Série B.

O Fortaleza, agora com 56 pontos, tem o acesso muito bem encaminhado e segue como líder isolado da Série B, com 11 pontos de vantagem em relação ao Guarani, primeiro time fora do G4. Com a derrota, o Brasil segue com 34 pontos, perigosamente próximo da zona do rebaixamento, com apenas três pontos a mais do que o CRB, 17.º colocado e que ainda não atuou na rodada.

A primeira etapa foi bem movimentada, com os dois times procurando o gol e conseguindo criar lances de perigo contra a meta adversária. Na melhor chance do Fortaleza, Dodô cruzou para Gustavo Henrique, mas o centroavante não conseguiu finalizar. Pouco depois, Diego Jussani aproveitou cruzamento no escanteio e exigiu grande defesa de Marcelo Pitol.

A resposta do Brasil foi com Michel, que ficou com a bola após trombada da defesa do Fortaleza, mas bateu fraco e para fora do gol. O time cearense voltou melhor para a segunda etapa e passou a criar as principais jogadas, exigindo muito trabalho de Marcelo Pitol. Aos 28 minutos, o zagueiro Ligger arriscou de longe e acertou uma bomba no ângulo, finalmente superando o goleiro gaúcho e abrindo o placar.

O time da casa tentou responder na sequência, mas não conseguiu superar a boa marcação do visitante. Sem criatividade no meio de campo e forçando demais jogadas com ligações diretas para o ataque, o Brasil não conseguiu evitar a derrota e se complicou na briga contra o rebaixamento.

O Brasil de Pelotas volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, pela 31.ª rodada da Série B. No sábado, dia 13 de outubro, o Fortaleza enfrenta o Oeste, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 0 X 1 FORTALEZA

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Heverton e Alex Ruan; Leandro Leite, Itaqui (Wallace Pernambucano), Diego Miranda, Rafael Gava (Bruno Collaço) e Welinton Júnior (Léo Bahia); Michel. Técnico: Rogério Zimmermann.

FORTALEZA - Max Walef; Pablo, Ligger, Diego Jussani e Bruno Melo; Nenê Bonilha, Derley e Dodô; Marlon (Rodolfo), Gustavo Henrique (Éderson) e Marcinho (Roger Carvalho). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Ligger, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

CARTÕES AMARELOS - Alex Ruan (Brasil de Pelotas); Bruno Melo e Derley (Fortaleza).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).