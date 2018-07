Fortaleza bate o Botafogo-PB na abertura da rodada da Série C

Na partida que abriu a 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, o Fortaleza-CE bateu o Botafogo-PB por 2 a 0, em pleno estádio Almeidão, em João Pessoa, e pulou para a vice-liderança do Grupo A.

Com 18 pontos, o time cearense tem um ponto a menos do que o CSA-AL. O Botafogo-PB está na quarta colocação com 14 pontos, apenas um a mais do que Remo-PA e Cuiabá-MT, primeiros times fora da zona de classificação para a próxima fase. Essas posições, no entanto, ainda podem mudar já que os outros quatro jogos da rodada acontecem entre este sábado e segunda-feira.

Mesmo fora de casa, o Fortaleza começou melhor e não demorou para abrir o placar. Logo aos 12 minutos, Jefferson cobrou escanteio e Bruno Melo subiu para cabecear para o fundo do gol. O time mandante tentava responder, mas não conseguia se infiltrar na defesa bem postada da equipe cearense.

A partida só melhorou para o Botafogo-PB aos 22 minutos da segunda etapa, quando Jefferson, que já tinha cartão amarelo, recebeu mais um e foi expulso. Com um homem a mais, os mandantes passaram a pressionar, mas ainda erravam muito, principalmente no chamado último passe, para deixar o atacante Rafael Oliveira em condições de finalizar.

Aos 44 minutos, Bruno Maia também foi expulso e deixou o Botafogo-PB com 10 jogadores. Ainda deu tempo para o Fortaleza ampliar. No último minuto de jogo, Lito derrubou Éverton dentro da área e Bruno Melo converteu a penalidade máxima para garantir a vitória que acaba com jejum de um mês na competição.

Confira a 11.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Botafogo-PB 0 x 2 Fortaleza-CE

Sábado

15h30

Mogi Mirim-SP x Botafogo-SP

Tombense-MG x São Bento-SP

16 horas

Bragantino-SP x Macaé-RJ

Volta Redona-RJ x Joinvile-SC

17 horas

Moto Club-MA x Salgueiro-PE

Domingo

15 horas

Ypiranga-RS x Tupi-MG

16 horas

CSA-AL x Sampaio Corrêa-MA

Segunda-feira

20h30

Confiança-SE x Cuiabá-MT

21 horas

Remo-PA x ASA-AL