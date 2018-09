Fortaleza bate São Bento no Castelão e amplia vantagem na liderança da Série B

Líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu mais uma partida e segue caminhando a passos largos para voltar à primeira divisão. O time do técnico Rogério Ceni recebeu o São Bento no Castelão e venceu por 2 a 1, na partida que abriu a 29ª rodada.

Com o resultado, o time da casa chegou a 53 pontos, sete a mais do que o segundo colocado, o Goiás, e nove a mais do que o Guarani, primeiro time fora do G4, a zona de acesso à primeira divisão. No entanto, todos os demais concorrentes ainda jogam na rodada.

O São Bento, com 36 pontos, segue brigando contra o rebaixamento e ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos a mais do que o Juventude, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Independente dos resultados da rodada, a equipe de Sorocaba não pode ficar entre os quatro últimos, mas deve se aproximar ainda mais da temida zona da degola.

Empurrado pela torcida, o Fortaleza já começou partindo para o ataque e não demorou para sair na frente no placar. Logo aos 15 minutos, Diego Jussani arriscou de longe e o goleiro Rodrigo Viana bateu roupa. Marlon pegou o rebote e completou para o fundo do gol.

Dez minutos mais tarde, Diego Jussani apareceu no ataque novamente para marcar o segundo. Dessa vez o zagueiro aproveitou escanteio cobrado por Dodô pela direita e subiu mais do que a marcação para mandar de cabeça para o fundo do gol.

A resposta do São Bento só veio no início do segundo tempo. Aos três minutos, Diogo Oliveira cobrou escanteio e Francis, também de cabeça, completou para o gol para descontar.

Após o gol, o Fortaleza optou por uma postura mais conservadora para segurar o resultado e conseguiu administrar a vantagem, envolvendo o adversário com posse de bola e sem se lançar demais aos contra-ataques. Tentando buscar o empate de forma desordenada, o São Bento ainda chegou a assustar, principalmente com bolas alçadas para a área, mas não conseguiu evitar a derrota.

Os dois times voltam a campo na sexta-feira, dia 5 de outubro, pela 30ª rodada da Série B. O São Bento recebe o Guarani no Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), enquanto o Fortaleza vai a Pelotas (RS) enfrentar o Brasil, no Estádio Bento Freitas.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 x 1 SÃO BENTO

FORTALEZA - Marcelo Boeck (Max Walef); Tinga (Pablo), Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Marlon e Dodô; Romarinho, Gustavo Henrique e Marcinho (Nenê Bonilha). Técnico: Rogério Ceni.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Éverton Silva; Fábio Bahia, Dudu Vieira, Samuel Santos (Luidy) e Zezinho (Diogo Oliveira); Francis (Roni) e Ronaldo. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Marlon, aos 15, e Diego Jussani, aos 25 minutos do primeiro tempo. Francis, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe, Marlon e Dodô (Fortaleza); Tony, Éverton Silva, Dudu Vieira e Samuel Santos (São Bento).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).