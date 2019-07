Fortaleza busca 3ª vitória seguida para encerrar jejum como visitante

O Fortaleza espera aproveitar o bom momento para encerrar uma sequência negativa atuando como visitante neste domingo, quando vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, às 16 horas, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória longe da torcida foi no dia 25 de maio, quando bateu o Botafogo-PB, por 1 a 0, pela Copa do Nordeste. De lá para cá, são três derrotas. Por outro lado, o Fortaleza ganhou as últimas partidas no Castelão - 2 a 1 no Cruzeiro e 2 a 0 no Avaí - e se distanciou da zona de rebaixamento, com 13 pontos.

O técnico Rogério Ceni fechou o treinamento para a imprensa, mas tem apenas uma dúvida no time titular. As opções para substituir o volante Felipe, suspenso pelo terceiro amarelo, são Araruna e Paulo Roberto. Mariano Vázquez seria outra alternativa, mas ainda não teve a documentação regularizada na CBF.

Depois de não treinar durante dois dias por conta de um desconforto muscular, o goleiro Felipe Alves participou das últimas duas atividades e está confirmado. Diferente do atacante Osvaldo, que continua se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda.

"Treinamos com bastante intensidade, como de costume, mas respeitando o limite dos jogadores, para que eles não se machuquem. Vamos enfrentar um time de uma qualidade técnica, como pudemos ver no jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, bem mais alta, que deve trazer muita dificuldade para a gente", comentou Ceni.