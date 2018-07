Fortaleza busca o empate fora com o Sampaio Corrêa e vai à final da Série C

O Fortaleza-CE está na grande final da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional. Com gol de pênalti do lateral-esquerdo Bruno Melo aos 50 minutos do segundo tempo, o time do técnico Antônio Carlos Zago conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa-MA, neste sábado, no estádio Castelão, em São Luís, no segundo jogo da semifinal. Os cearenses entraram em campo com uma vitória por 1 a 0 no primeiro duelo e souberam administrar a vantagem.

Agora o Fortaleza aguarda o vencedor de CSA-AL e São Bento-SP para saber com quem fará a final. Com os quatro semifinalistas garantidos na Série B de 2018, o grande objetivo agora é levantar a taça nacional. Para o time do Ceará será um feito inédito, já que em 98 anos de história o clube nunca conquistou uma competição deste porte.

Na primeira oportunidade real de levar perigo, o Fortaleza conseguiu abrir o placar. Em uma cobrança de falta quase do meio de campo, Leandro Lima levantou em direção à grande área e o goleiro Alex Alves saiu muito mal debaixo das traves. Ele não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou para Bruno Melo, que emendou de primeira para o gol e correu para o abraço, complicando demais a situação do Sampaio Corrêa.

Como o gol fora de casa é critério de desempate, o técnico Francisco Piá precisava de três bolas na rede para manter vivo o sonho do título nacional - àquela altura já não havia mais a possibilidade de pênaltis. Com uma postura diferente da que vinha demonstrando até aqui na Série C, o Sampaio Corrêa parecia abatido com a derrota parcial e jogou completamente desorganizado na reta final do primeiro tempo.

Virtualmente classificado, o Fortaleza voltou do intervalo muito mais solto, se arriscando mais no campo de ataque. Por outro lado, o Sampaio Corrêa mantinha a marcação alta e pressionava em busca do empate. Aos 23 minutos, Wellington Rato invadiu a grande área pela direita, tentou o cruzamento e a bola explodiu no braço do zagueiro Ligger dentro da área. Na cobrança do pênalti, Marlon encheu o pé e recolocou o time da casa na briga pela vaga.

Mesmo com o empate, o jogo continuou franco com os dois times buscando o gol. Em uma cobrança de escanteio pela direita, Wellington Rato conseguiu levantar a bola na primeira trave e o zagueiro Macarás apareceu no alto para testar bonito. O goleiro Marcelo Boeck se esticou, mas a bola explodiu no travessão, pingou dentro do gol e voltou. Atenta, a arbitragem validou a virada do Sampaio Corrêa, que acordou a torcida.

No último minuto de jogo, já nos acréscimos, Jô invadiu a grande área em velocidade e sairia frente a frente com Alex Alves, mas acabou derrubado pelo zagueiro Odair, que acabou expulso na reclamação. Na cobrança, Bruno Melo pediu novamente a prioridade, deslocou o goleiro e mandou para o fundo das redes aos 50 minutos.

O árbitro catarinense Heber Roberto Lopes aproveitou a comemoração para apitar o fim do jogo com o Fortaleza na final da Série C.