Fortaleza cede empate ao Avaí, mas segue na liderança isolada da Série B

Mesmo com o tropeço em casa, o Fortaleza continua na liderança, com 31 pontos, mas viu seus adversários encostarem. Em segundo, o CSA tem 30, seguido por Figueirense, com 28, e Avaí, com 27, completando a zona de acesso.

Precisando voltar a vencer para dar uma resposta aos seus torcedores, o Fortaleza começou o primeiro tempo pressionando e precisou de apenas três minutos para abrir o marcador. Marcinho foi derrubado dentro da área por Judson e o árbitro marcou pênalti. Dodô foi para a cobrança e fez 1 a 0.

Marcinho estava dando muito trabalho aos defensores do Avaí. Ele criou as melhores oportunidades dos cearenses e só não deixou a sua marca, pois Aranha apareceu para salvar a equipe catarinense.

O Avaí não conseguiu se encontrar em campo e sofreu para não ficar em desvantagem ainda maior. O visitante apareceu com perigo apenas com Beltrán, mas sem muito sucesso.

A noite parecia não ser do Avaí. Logo no começo do segundo tempo, Judson pegou o rebote e arriscou, mas bateu muito longe. No Fortaleza, uma jogada que valeu o ingresso: Dodô arriscou uma bicicleta e só não marcou devido ao milagre de Aranha.

A partir daí o goleiro começou a brilhar. Aos 29 minutos, Marcinho tirou Airton e Judson da jogada e chutou. Aranha saltou para tirar com as pontas dos dedos. No lance seguinte, o camisa 23 salvou um cabeceio de Roger Carvalho, que tinha endereço certo.

Quando tudo caminhava para a vitória do Fortaleza, Adalberto derrubou Getúlio dentro da área. O árbitro assinalou pênalti. Guga deslocou o goleiro Marcelo Boeck e decretou o empate aos 35 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o CSA na sexta-feira, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis. No sábado, o Fortaleza visita o Juventude, às 16h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 AVAÍ

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Roger Carvalho e Adalberto; Nenê Bonilha (Derley), Felipe, Marcinho (Douglas Coutinho), Dodô e Marlon; Getterson (Wilson). Técnico: Rogério Ceni.

AVAÍ - Aranha; Betão, Marquinhos (André Moritz) e Airton; Guga, Judson, Pedro Castro (Getúlio), Renato e Capa; Romulo e Beltrán (Luanzinho). Técnico: Geninho.

GOLS - Dodô, aos três minutos do primeiro tempo. Guga, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Airton, Marquinhos e Beltrán (Avaí); Dodô e Wilson (Fortaleza).

RENDA - R$ 121.435,00.

PÚBLICO - 17.871 torcedores.

LOCAL - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).