Fortaleza cede empate ao CSA e adia festa do título inédito na Série B

Com a vaga carimbada na elite nacional em 2019, o Fortaleza não conseguiu antecipar o título do Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar, por 1 a 1, com o CSA nesta terça-feira à noite, na Arena Castelão, pela 35.ª rodada. Frustrante para mais de 47 mil torcedores. Agora, o time dirigido por Rogério Ceni, grande ídolo do São Paulo, só depende de um empate nos próximos três jogos para conquistar o seu primeiro título nacional.

O resultado deixou o Fortaleza na liderança isolada, com 65 pontos, seguido pelo próprio CSA, com 58 pontos. Depois, aparecem Goiás e Avaí fechando o G4. Antes do jogo, houve muita festa no estádio, com fogos de artifício e mosaico nas arquibancadas. Neste clima de decisão, o jogo começou seis minutos atrasado. Ao contrário do que Rogério Ceni imaginava, o CSA praticamente abriu mão de atacar. O técnico Marcelo Cabo tirou o lateral Rafinha para a improvisação de Matheus Lopes pelo lado esquerdo para reforçar o bloqueio defensivo. Com o adversário recuado, restou ao Fortaleza tomar toda a iniciativa do jogo.

Apesar de amplo domínio, o time da casa não conseguia as infiltrações para finalizar com perigo. Parecia esperar a chance certa. Ela apareceu aos 35 minutos. O zagueiro Diego Jussani arriscou o lançamento longo, que encontrou Dodô dentro da área. Ele ajeitou a bola no peito, girou o corpo e bateu cruzado. Um belo gol.

A expectativa era pela postura dos times na volta do intervalo. O primeiro lance de perigo foi do time cearense, com Marcinho descendo pela direita e rolando para o chute de Marlon. A bola saiu forte, mas para fora.

O CSA se soltou e quase empatou aos 11 minutos, quando Rubens foi lançado em velocidade, o zagueiro Ligger se atrapalhou e a sobra ficou com o atacante alagoano. Ele cortou a marcação e chutou, a bola desviou no goleiro Marcelo Boeck e ainda no travessão. A defesa aliviou no rebote.

Preocupado em tirar seu time da defesa, Ceni trocou o meia Marlon pelo atacante Éderson. Em seguida, aos 15 minutos, Cabo reforçou seu ataque: tirou o lateral Matheus Lopes para a entrada de Neto Berola, aberto pelo lado direito.

O CSA não desistiu de atacar. Aos 23 minutos, a defesa cearense não cortou o cruzamento, mas Hugo Cabral chutou errado no corpo de Felipe. Aos 29 minutos, após levantamento, Marcelo Boeck soltou e depois teve que dividir a bola com Hugo Cabral para evitar o gol.

O Fortaleza sentiu a ansiedade pelo título e parecia esperar o apito final. Mas o CSA empatou aos 36 minutos. Após escanteio e desvio na primeira trave, Hugo Cabral entrou de barriga para empurrar a bola para as redes. O jogo ficou aberto, embora os dois times tenham diminuído o ritmo por causa do cansaço. Festa adiada no Castelão.

No sábado, o Fortaleza vai enfrentar o Avaí, em Florianópolis, às 17h30, podendo celebrar o título na casa do adversário. No mesmo dia, o CSA vai receber o Atlético-GO, às 17 horas, no estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 X 1 CSA

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Adalberto (Leoman); Felipe (Derley), Dodô, Nenê Bonilha e Marlon (Éderson); Gustavo e Marcinho. Técnico: Rogério Ceni.

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Elivelton, Xandão e Matheus Lopes (Neto Berola); Yuri, Juan, Dawhan (Jhon Cley) e Didira (Pio); Rubens e Hugo Cabral. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Dodô, aos 35 minutos do primeiro tempo. Hugo Cabral, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - Marlon e Felipe (Fortaleza); Xandão e Juan (CSA).

RENDA - R$ 927.421,00.

PÚBLICO - 46.630 pagantes (47.540 total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).