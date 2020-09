Fortaleza conta com as voltas de titulares para buscar reabilitação no Castelão

As duas derrotas seguidas - para Ceará (1 x 0) e Flamengo (2 x 1) - fizeram o Fortaleza estacionar nos oito pontos e se aproximar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para voltar a respirar tranquilo e se distanciar dos últimos colocados, o time comandado por Rogério Ceni enfrenta o Sport, às 18 horas desta quarta-feira, na Arena Castelão, pela nona rodada. E deve ter a volta de alguns titulares.

Ceni deve apostar na volta de alguns jogadores que foram poupados diante do Flamengo, como o volante Juninho e os atacantes Wellington Paulista e Romarinho. Assim, Ronald, Marlon e Ederson retornam ao banco de reservas.

Além disso, o treinador tem a volta do lateral-direito Tinga, mas, como ficou de fora das últimas duas rodadas, não deve começar jogando. O zagueiro Jackson ainda não se recuperou de uma lesão muscular na coxa e segue no departamento médico.

Rogério Ceni, inclusive, chegou a ser procurado pela diretoria do Cruzeiro depois da demissão de Enderson Moreira nesta terça-feira, mas dessa vez optou por permanecer. No ano passado, o treinador aceitou a proposta celeste e acabou voltando ao Fortaleza pouco depois.

Ele garante que, neste momento, está focado no Fortaleza e, mais especificamente, neste jogo decisivo. Isso, porque em tese, os dois times têm o mesmo objetivo na competição: não ser rebaixado à Série B. Ceni analisou o que prevê no jogo. "É um jogo complicado. Já enfrentamos eles pela Copa do Nordeste e foi um jogo parelho. O Sport vem de vitória sobre o Grêmio, fora de casa, e depois ganhou em casa do Goiás. É uma equipe de tradição, mas vamos tentar vencer, que é o nosso objetivo a cada jogo", disse o treinador.

SEM MUDANÇAS

O técnico Jair Ventura vai continuar adotando a filosofia de que "time em que está ganhando não se mexe" para o jogo contra o Fortaleza. Depois de estrear com derrota para o Coritiba, por 1 a 0, Jair Ventura emplacou duas vitórias seguidas, sobre Grêmio e Goiás - ambas por 2 a 1 -, e colocou o Sport na nona colocação, com dez pontos.

Além do placar igual, o time pernambucano iniciou as partidas com a mesma formação. E, sem novos desfalques por contusão ou suspensão, o técnico tem a chance de repetir a escalação mais uma vez. É isso o que deve acontecer.

A principal novidade estará no banco de reservas. Contratado na semana passada, o atacante Rogério, ex-Bahia, ficou os últimos dias adquirindo ritmo e viajou com a delegação, se colocando à disposição do treinador. "Ele veio fora de forma, tem uma situação física. Nossa fisiologia e preparação física trabalharam muito para acelerar. O porcentual de gordura caiu, os testes foram melhorando cada vez mais, até que nós trouxemos ele para esse jogo", justificou Jair Ventura.