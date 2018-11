Fortaleza, de Ceni, marca no fim, bate Avaí e conquista título inédito da Série B

Com gol de Rodolfo aos 49 minutos do segundo tempo, o Fortaleza derrotou o Avaí por 1 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e conquistou o título inédito da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez um clube do Nordeste conquista a taça no formato de pontos corridos.

Com o título garantido, o Fortaleza terminou a rodada com 68 pontos, abrindo nove do CSA, segundo colocado. Já o Avaí começa a ter a vaga ameaçada no G4. O time catarinense tem 57, contra 56 da Ponte Preta.

A conquista passa muito pelo trabalho do técnico Rogério Ceni. Em seu segundo trabalho como treinador, conseguiu levar o Fortaleza para elite do futebol brasileiro, após 12 anos de ausência.

Avaí e Fortaleza fizeram um primeiro tempo equilibrado na Ressacada. Após minutos de estudos, o time cearense chegou para ameaçar o gol de Maurício Kozlinski. Tinga avançou e cruzou para Bruno Melo, que mandou rente ao travessão.

A resposta do Avaí foi imediata. Após bola cruzada na área, Matheus Barbosa não dominou e Rodrigão chutou em cima da defesa. Depois foi a vê de Getúlio ameaçar, mas parou na defesa de Max Walef. Pelo lado do Fortaleza, Éderson criou boa oportunidade e obrigou grande defesa de Kozlinski.

O Fortaleza voltou melhor para o segundo tempo e ficou muito perto de marcar logo no primeiro lance. Após cobrança de escanteio, Ligger mandou na trave. Apesar da pressão do time cearense, o Avaí não se entregou e chegou com Renato, pela linha de fundo.

O jogo continuou movimentado, com boas chances para cada lado. Com o passar do tempo, o Fortaleza foi administrando o resultado, enquanto o Avaí ainda tentou estragar a festa, mas Igor Fernandes, na última oportunidade da equipe, cabeceou para fora.

Melhor para o Fortaleza, que encaixou uma bela jogada para abrir o placar na Ressacada. Rodolfo partiu em velocidade, costurou a defesa do Avaí e chutou com força para assegurar o triunfo e, por consequência, o título ao time cearense.

Com o acesso e o título já garantidos, o Fortaleza volta a campo para a próxima rodada, a penúltima da competição, na quinta-feira, às 18h15, em duelo contra o já rebaixado Juventude, em casa, no estádio do Castelão, em Fortaleza. No sábado, às 17 horas, o Avaí visita o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, no confronto direto pelo acesso.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 1 FORTALEZA

AVAÍ - Maurício Kozlinski; Guga, Marquinhos Silva, Airton e Igor Fernandes (Capa); Judson, Matheus Barbosa, Renato e Pedro Castro (André Moritz); Rodrigão e Getúlio (Daniel Amorim). Técnico: Geninho.

FORTALEZA - Max Walef; Tinga, Roger Carvalho, Ligger e Bruno Melo; Nenê Bonilha, Derley e Marlon (Rodolfo); Wilson, Éderson (Igor Henrique) e Romarinho (Marcinho). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Rodolfo, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - André Moritz, Igor Fernandes e Matheus Barbosa (Avaí); Gabriel Felix, Ligger e Roger Carvalho (Fortaleza).

RENDA - R$ 206.212,00.

PÚBLICO - 10.591 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).