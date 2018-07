Fortaleza dispara e Mogi ainda lidera Série C após revés

pontos, abrindo cinco sobre o Botafogo-SP, que joga neste domingo, em casa, contra o Cuiabá. No Grupo B, o Mogi Mirim se mantém na ponta, com 13 pontos, mesmo tendo perdido para o Caxias, no Sul.

A derrota deixou o Paysandu com oito pontos, em terceiro lugar, seguido pelo Crac, de Catalão, que completa o G4, também com oito pontos, depois de vencer o Águia, de Marabá (PA), por 2 a 1, em Goiás. Os outros três jogos deste grupo serão disputados neste domingo.

Na verdade, o Paysandu vem de uma série cansativa de jogos, quando sagrou-se vice-campeão da Copa Verde, ao perder para o Brasília, e agora na decisão do returno com o Remo, no meio de semana, quando sagrou-se campeão. O time ainda fará mais dois jogos com seu rival, nos dias 4 e 8, valendo o título estadual.

MOGI AINDA LIDERA - Em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, o Mogi Mirim jogava por pelo menos um empate, mas perdeu para o Caxias por 1 a 0. Mesmo assim, o time paulista lidera o Grupo B, com 13 pontos. O Caxias entrou no G4, zona de classificação, com 11 pontos, em terceiro lugar.

A vice-liderança é do Juventude, com 12 pontos, que venceu o São Caetano por 2 a 1, fora de casa. O time do ABC, que sofreu sua quinta derrota seguida, aparece agora na penúltima posição, com apenas três pontos, só na frente do Duque de Caxias, com um ponto. Ambos estariam rebaixados neste momento se o campeonato tivesse terminado neste sábado.

Quem fecha o G4 é o Tupi, quarto colocado, com 10 pontos, que em Juiz de Fora (MG) venceu por 1 a 0, o Madureira, este o sexto, com oito pontos. Em alta também está o Guaratinguetá, que voltou a golear depois de enfiar 5 a 1 no Guarani. Já tem oito pontos, em quinto lugar. A vítima agora foi o Macaé, que perdeu por 4 a 1 e continua com oito pontos, mas em sétimo lugar.

Na segunda-feira à noite acontece o último jogo do Grupo B, entre o lanterna Duque de Caxias, com um ponto, e o Guarani, oitavo, com cinco.

Confira os resultados deste sábado pela Série C:

Guaratinguetá-SP 4 x 1 Macaé-RJ

Tupi-MG 1 x 0 Madureira-RJ

Caxias-RS 1 x 0 Mogi Mirim-SP

Crac-GO 2 x 1 Águia-PA

São Caetano-SP 1 x 2 Juventude-RS

Paysandu-PA 1 x 2 Fortaleza-CE