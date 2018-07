Fortaleza dispara, Tupi perde a primeira e Portuguesa entra no G4 na Série C

Dos quatro jogos, três foram previsíveis. O Fortaleza sempre faz uma primeira fase brilhante e desta vez não vem sendo diferente. O time cearense não demorou para se recuperar de sua primeira derrota na competição - perdeu para o Confiança-SE na rodada anterior. Fez uma partida tranquila contra o Botafogo, na Arena Castelão, em Fortaleza, e venceu por 3 a 0, resultado que o deixa com uma certa folga na liderança do Grupo A com 19 pontos, a seis do Vila Nova-GO, segundo, que joga neste domingo.

O Botafogo fica em sétimo lugar com nove pontos, sendo que vem de dois tropeços seguidos. Um fator curioso marca a campanha dos cearenses. Além de ter o melhor ataque com 14 gols, é o dono da melhor defesa com só cinco gols sofridos.

BRIGA NO GRUPO B - Pela manhã, a Portuguesa bateu o Caxias por 3 a 0, no estádio do Canindé, em São Paulo, e ganhou o direito de dormir dentro do G4, onde está na quarta colocação com 13 pontos, tendo que torcer contra o Juventude-RS neste domingo. A equipe gaúcha enfrentará o Tombense-MG. O Caxias é o penúltimo colocado, com quatro pontos.

À tarde, o Madureira-RJ conquistou a sua primeira vitória na competição ao bater o Guaratinguetá por 2 a 0. O clube carioca ganhou uma folga na briga contra o rebaixamento, já que abriu três pontos do Caxias, primeiro time do descenso. Na lanterna está a equipe paulista, que ainda não conquistou um triunfo sequer e coleciona inúmeros vexames como o rebaixamento na Série A2 paulista, com apenas três pontos.

O Tupi, que divide as atenções com a Copa do Brasil, perdeu a sua primeira partida na Série C. O "carrasco" foi o Londrina. A equipe paranaense surpreendeu em pleno estádio Mario Helênio ao arrancar uma vitória por 1 a 0. Apesar do triunfo, segue atrás do adversário na classificação geral. Ambos somam 15 pontos, mas os mineiros estão na frente pelo saldo de gols: 5 a 2. O líder é o Brasil, de Pelotas (RS), também pelos critérios de desempate, com saldo de 7.