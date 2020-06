Fortaleza divulga resultados de covid-19 e tem um colaborador com a doença

O Fortaleza revelou nesta segunda-feira que apenas um colaborador testou positivo para o novo coronavírus. Todos os demais funcionários, membros da comissão técnica e jogadores deram negativo. O profissional apresentou sintomas leves da doença e foi isolado a fim de iniciar o tratamento para combater a covid-19. No total foram realizados 76 testes nesta terceira bateria de exames.

Com a autorização do governo do Estado do Ceará, o Fortaleza retomou os treinamentos presenciais no último dia 2. Apesar disso, a Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda não divulgou novas datas para dar continuidade ao Estadual.

O Campeonato Cearense foi paralisado no meio da sexta rodada com o Ferroviário na liderança, com 13 pontos, seguido por Fortaleza, com 12, e Ceará, com 11.

Até este final de semana, o Estado do Ceará já contabilizou 92.866 pessoas com o novo coronavírus, além de 5.523 mortes.