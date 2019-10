Fortaleza e Avaí fazem confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Confiante em seu poder de reação, pois nos compromissos recentes conseguiu uma virada contra o Grêmio e arrancou o empate diante do Cruzeiro, o Fortaleza enfrenta o Avaí, a partir das 19h30 (horário de Brasília), na Ressacada, para manter distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, hoje em três pontos.

O Fortaleza tem um desfalque para a partida. O volante Felipe está suspenso e deve ser a única ausência em relação à equipe que empatou com o Cruzeiro na última rodada. Para o lugar de Felipe, Araruna e Nenê Bonilha aparecem como as opções mais prováveis do técnico Rogério Ceni. Derley também chegou a ser testado na posição e corre por fora.

Há ainda a possibilidade de Osvaldo ser poupado por desgaste muscular, com a entrada de Edinho para reforçar o meio de campo. Assim, o ataque seria formado por Romarinho, André Luis e Wellington Paulista. "Vai ser um jogo difícil e muito importante para nós. Acho que vai ser um jogo que define o que vem pela frente no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, todos os jogos são finais", analisou o zagueiro Quintero.

Avaí aposta na força de sua torcida

Dependendo de um milagre para escapar do rebaixamento, o Avaí quer terminar o Campeonato Brasileiro de forma digna e nesta quarta-feira tem mais uma chance de fazer as pazes com a torcida ao receber o Fortaleza. Na lanterna do campeonato, com apenas 17 pontos, o Avaí não vence há oito jogos e vem de quatro derrotas seguidas. Além disso, o time catarinense é dono da pior campanha como mandante. Em 14 duelos, são sete empates, seis derrotas e apenas uma vitória. Na rodada passada, em casa, perdeu para o Palmeiras por 2 a 1.

Mesmo reconhecendo alguns erros no time, como na saída de bola, o técnico Evando Camillato tem aprovado a dedicação dos jogadores. "Enfrentamos o Palmeiras com muita garra. E precisamos repetir a dose diante do Fortaleza, que também está na luta contra o rebaixamento. Os jogadores precisam entender que para jogar no Avaí é preciso ser bom e dar o máximo sempre", analisou.

O técnico fechou o treinamento desta terça-feira para a imprensa e não deu pistas do time que vai jogar. O zagueiro Betão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Lourenço, lesionado. Ele tem suspeita de fratura numa costela, fez exames e continua sendo observado pelos médicos, por reclamar de dores abdominais.

Como Lourenço vinha atuando na ala direita, Léo deve entrar na lateral. No lugar de Betão, o treinador tem Eduardo Kunde como opção, em uma formação com três zagueiros. Mas o técnico pode até mesmo mudar o esquema tático atuando com quatro defensores. Nesse caso, o meia João Paulo apareceria entre os titulares. Na lateral esquerda há uma dúvida entre Igor Fernandes, que pode voltar, e Julinho.