Fortaleza é batido pelo Confiança, mas ainda lidera o Grupo A da Série C

Esta foi a primeira derrota do Fortaleza, que continua na liderança, com 16 pontos. O Confiança, com nove pontos, é o sétimo colocado. Agora o único invicto neste grupo que reúne clubes das regiões Nordeste e Centro-Oeste é o ASA, com 13 pontos, em terceiro lugar, depois de segurar o Salgueiro, fora de casa, ao empatar por 1 a 1. O time pernambucano é o quarto colocado, com 12 pontos.

O vice-líder é o Vila Nova-GO, com 13 pontos e mais vitórias do que o ASA - 4 a 3 - e que no Serra Dourada fez 2 a 0 em cima do Botafogo-PB, com nove pontos, em sexto lugar. Quem encostou no G4, zona de classificação, foi o América-RN que em Natal fez 2 a 1 em cima do Cuiabá, oitavo lugar com apenas quatro pontos.

O Icasa, que venceu pela primeira vez, ainda é o lanterna com apenas três pontos. O Águia é o penúltimo colocado, com quatro pontos, e agora é o único que não ganhou no Grupo A.

OUTROS JOGOS - No domingo acontecem quatro jogos pelo Grupo B, que vai ter um jogo na segunda-feira à noite. Três clubes continuam invictos neste grupo que reúne clubes das regiões Sul e Sudeste: Tupi-MG, Brasil-RS e Juventude-RS. Por outro lado, três times ainda não ganharam: Madureira, Caxias-RS e Guaratinguetá.

Ao término de turno e returno, os quatro melhores de cada grupo vão chegar à segunda fase, enquanto os dois piores de cada grupo serão rebaixados para a Série D, em 2016.

Confira os jogos da 7.ª rodada:

Sábado

Confiança-SE 1 x 0 Fortaleza-CE

Icasa-CE 2 x 0 Águia-PA

Salgueiro-PE 1 x 1 ASA-AL

América-RN 2 x 1 Cuiabá-MT

Vila Nova-GO 2 x 0 Botafogo-PB

Domingo

11 horas

Guaratinguetá-SP x Tombense-MG

Tupi-MG x Juventude-RS

16 horas

Brasil-RS x Madureira-RJ

19 horas

Portuguesa-SP x Guarani-SP

Segunda-feira

20h15

Caxias-RS x Londrina-PR