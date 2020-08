Fortaleza e Botafogo empatam e seguem sem vencer no Brasileirão

Em uma partida equilibrada, Fortaleza e Botafogo ficaram no empate sem gols, no Castelão, neste domingo. Os donos da casa foram melhores no primeiro tempo e os cariocas conseguiram equilibrar o duelo na segunda etapa, mas ambas as equipes seguem sem vencer neste início de Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fortaleza que tinha sido derrotado duas vezes nas primeiras rodadas, soma o seu primeiro ponto, mas termina a rodada na zona de rebaixamento. Já o Botafogo está em uma situação um pouco melhor. Depois de ter sua partida adiada na primeira rodada, somou o segundo ponto, pois também havia ficado na igualdade com o Red Bull Bragantino.

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes buscando chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que logo aos cinco minutos o Botafogo aproveitou um ataque rápido e quase abriu o placar. Honda encontrou Luis Henrique na entrada da área, que tocou de primeira para Babi, que chutou cruzado, mas a bola raspou a trave e saiu pela linha de fundo.

Depois disso, apesar do duelo seguir equilibrado com o Fortaleza tendo até mais posse de bola, foi o visitante que criou mais uma boa chance. Aos 24 minutos, Victor Luis arriscou de longe e obrigou o goleiro Felipe Alves se esticar todo para mandar a bola para escanteio.

O lance mais importante do primeiro tempo ocorreu aos 34, quando Bruno Nazário invadiu a área e acabou sendo derrubado por Gabriel Dias. Os jogadores do Botafogo pediram pênalti, mas o árbitro marcou o tiro de meta, sem sequer analisar o lance no VAR. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Na volta do intervalo, a partida demorou para esquentar, tanto que a primeira chance real de gol só veio aos 18 minutos. Yuri César encontrou Carlinhos invadindo a área pelo lado esquerdo, que cruzou de primeira na área, mas David de frente para o gol, acabou cabeceando por cima, perdendo uma grande chance para o Fortaleza.

A resposta do Botafogo aconteceu aos 24. Em um contra-ataque rápido, Bruno Nazário tocou para Matheus Babi, que bateu cruzado, mas quando a bola ia entrando, a zaga conseguiu afastar o perigo. Em um lance parecido minutos depois, foi a vez de o camisa 10 do time alvinegro ter a chance, em um chute de fora da área, que acabou indo para fora.

A partir daí, o ritmo do jogo ficou lento, com as duas equipes até tentando criar boas chances, mas acabando pecando no último passe ou no momento da finalização. Aos 39 minutos, o Fortaleza até balançou as redes, quando Romarinho aproveitou um toque açucarado de Yuri César para chutar cruzado. Mas com o atacante em posição irregular, o árbitro invalidou o gol. O lance também foi analisado pelo VAR. E o duelo terminou mesmo empatado sem gols.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a disputa da quarta rodada do Brasileirão. O Fortaleza viaja para Goiânia, onde encara o Goiás, no Estádio da Serrinha, às 20h30. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Botafogo recebe o Atlético-MG, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 BOTAFOGO

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Carlinhos (Bruno Melo); Juninho, Felipe e Romarinho (Mariano Vásquez); David, Osvaldo (Yuri César) e Edson Cariús (Welligton Paulista). Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre (Luiz Fernando), Honda (Luiz Otávio), Bruno Nazário e Guilherme Santos; Luis Henrique (Rhuan) e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Juninho e Paulão (Fortaleza) e Caio Alexandre (Botafogo).

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).