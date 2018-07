Fortaleza e Botafogo-PB tropeçam e ficam longe do líder CSA na Série C

O CSA não entrou em campo neste domingo. No entanto, o líder do Grupo A viu os seus concorrentes mais diretos vacilarem pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Fortaleza empatou em casa com o Remo, por 1 a 1, enquanto o Botafogo-PB perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Estes resultados deixaram o time alagoano tranquilo na liderança, com 19 pontos, quatro pontos na frente de Fortaleza e Sampaio Corrêa. Ambos com 15 pontos. O Botafogo é o quatro colocado, com 14, e o Remo é o quinto colocado, com 13. Até então na briga contra o rebaixamento, o Cuiabá saltou para sexto lugar, com 13 pontos. O ASA, com 11 pontos, entrou na zona de queda, em penúltimo lugar, só na frente do Confiança.

O time sergipano entrou em crise. A diretoria demitiu o técnico Leandro Sena um dia após a goleada sofrida diante do Salgueiro, por 4 a 1. Roberto Fernandes, ex-Bangu, é o mais cotado para assumir o cargo.

MANDANTES

No Grupo B, os mandantes deram as cartas. Pela manhã, em Juiz de Fora (MG), no duelo mineiro, o Tupi sofreu, mas venceu o Tombense por 1 a 0, com gol de Ítalo, aos 42 minutos do segundo tempo. Agora o Tupi tem os mesmos 16 pontos do São Bento, que é líder pelo saldo de gols: 4 a 2. O Tombense fica em sétimo lugar, com 13 pontos.

Em Santa Catarina, o Joinville fez 2 a 1 no Ypiranga, com dois gols de Rafael Grampola. Assim, o time catarinense agora soma 14 pontos, em quinto lugar, contra 13 pontos da equipe gaúcha, em sexto. A direção do Macaé também demitiu o técnico Antonio Carlos Roy após a derrota, em casa, por 3 a 0, para o Volta Redonda.

Há um grande equilíbrio de forças neste grupo, que vai ser fechado nesta segunda-feira com o confronto paulista entre Botafogo-SP, com 14 pontos, e Bragantino, penúltimo com 10.

Confira os jogos da 10.ª rodada da Série C:

Sábado

Macaé-RJ 0 x 3 Volta Redonda

Sampaio Corrêa-MA 0 x 1 Moto Club-MA

São Bento 1 x 0 Mogi Mirim

Salgueiro-PE 4 x 1 Confiança-SE

ASA-AL 0 x 0 CSA-AL

Domingo

Tupi-MG 1 x 0 Tombense-MG

Joinville-SC 2 x 1 Ypiranga-RS

Fortaleza-CE 1 x 1 Remo-PA

Cuiabá-MT 1 x 0 Botafogo-PB

Segunda-feira

Botafogo-SP x Bragantino