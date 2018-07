Fortaleza e Botafogo-SP vencem e lideram na Série C do Brasileiro

Fortaleza e Botafogo-SP são os líderes da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, os dois times aproveitaram a chance de atuar em casa para vencer e somar pontos importantes pela sexta rodada. A equipe cearense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 pelo Grupo A, enquanto os botafoguenses aplicaram 3 a 0 sobre o Macaé pelo Grupo B.

O Fortaleza chegou aos 13 pontos e se isolou na liderança do Grupo A, composto por clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A derrota deixou o time do Maranhão fora do G4 (zona de classificação), com oito pontos, em quinto lugar. Os gols da vitória foram marcados por Lúcio Flávio (2) e Pedro Carmona e deixaram o time cearense como dono do melhor ataque do torneio, com 11 bolas na rede ao total.

No sertão de Pernambuco, Salgueiro-PE e Cuiabá fizeram o jogo dos desesperados que terminou empatado por 1 a 1. Os dois clubes têm cinco pontos, bem como o ASA. Por não ter vencido ainda, o Cuiabá é o lanterna, acompanhado na zona de queda pelo ASA, que possui menor saldo de gols do que o Salgueiro: -1 a -6.

A rodada vai ser fechada nesta segunda-feira à noite com o duelo entre Botafogo-PB e Remo, ambos com oito pontos e dentro da zona de classificação. Estão apenas atrás do CSA, com 11, e do Fortaleza, com 13.

LÍDER PELO SALDO

O Botafogo, de Ribeirão Preto, assumiu a liderança do Grupo B após a vitória por 3 a 0 sobre o Macaé, dentro do estádio Santa Cruz. Agora o time paulista tem a mesma pontuação do Volta Redonda, mas leva vantagem no saldo de gols: 6 a 4.

O São Bento, que sonhava entrar na zona de classificação, continua fora da mesma por ter empatado por 1 a 1 diante do Joinville, em Santa Catarina. O time paulista aparece em quinto lugar, com nove pontos e um gol de saldo. O Joinville soma sete pontos, em sétimo lugar.

Mas a briga dentro do Grupo B, que reúne clubes das regiões Sul e Sudeste, está bastante equilibrada. Ypiranga e Bragantino completam a zona de classificação, com nove pontos e separados apenas pelo saldo de gols (3 a 2 para o time fluminense). O Macaé caiu para a lanterna, com quatro pontos, e agora com pior saldo de gols do que outro paulista: o Mogi Mirim: -5 a -7.

Confira os jogos da sexta rodada da Série C:

Sexta-feira

CSA-AL 1 x 1 Confiança-SE

Sábado

Tombense-MG 0 x 0 Bragantino-SP

Mogi Mirim-SP 2 x 0 Tupi-MG

Moto Club-MA 1 x 1 ASA-AL

Volta Redonda 0 x 0 Ypiranga

Domingo

Joinville-SC 1 x 1 São Bento-SP

Botafogo-SP 3 x 0 Macaé-RJ

Salgueiro-PE 1 x 1 Cuiabá-MT

Fortaleza-CE 3 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Segunda-feira

21 horas

Botafogo-PB x Remo-PA