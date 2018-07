Fortaleza e Caxias continuam na liderança na Série C

SÃO PAULO - O Fortaleza não deu sopa para o azar, atuando em casa, na capital cearense, e venceu o CRB por 3 a 0, disparando na liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O time tricolor cearense tem 10 pontos. No Grupo B, o Caxias empatou sem gols em casa com o Guarani, mas continua isolado na ponta, com sete pontos. Três jogos neste domingo e mais um na quarta-feira fecham a terceira rodada.

Com a derrota, o CRB permanece com três pontos, em oitavo lugar. No outro jogo do grupo, mas válido pela 21.ª rodada, o Baraúnas-RN venceu o Rio Branco, por 3 a 1, em Rio Branco, na capital do Acre. Esta foi a primeira vitória do time potiguar, com quatro pontos em sexto lugar. O time acreano sofreu a sua terceira derrota consecutiva, mostrando estar despreparado depois de ser incluída na competição pelo tapetão.

Em um jogo truncado, Caxias e Guarani empataram por 0 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O time gaúcho lidera com sete pontos, enquanto que o Guarani, com cinco, se manteve no G4, em quarto lugar.

Mas o time de Campinas, agora, ficou atrás de dois vice-líderes com seis pontos cada: Macaé e Mogi Mirim. O time fluminense, em casa, venceu o Duque de Caxias por 1 a 0, com um gol nos acréscimos de Sérgio Junior. O Mogi Mirim, em casa, também fez 1 a 0, mas em cima do Vila Nova-GO, que caiu para a sexta posição, com quatro pontos.

Quem também ganhou posições foi o Madureira, que de virada fez 2 a 1 sobre o CRAC, em Catalão (GO), chegando aos quatro pontos, em sexto lugar. O time goiano continua com um ponto, na lanterna junto com o Duque de Caxias. O Barueri deixou de somar três pontos ao ceder o empate, em casa, para o Betim por 1 a 1. O Barueri tem quatro pontos, em sétimo, contra dois pontos do Betim, em oitavo.

Confira a 3.ª rodada da Série C:

Sábado

Fortaleza-CE 3 x 0 CRB-AL

Rio Branco-AC 1 x 3 Baraúnas-RN

CRAC-GO 1 x 2 Madureira-RJ

Caxias-RS 0 x 0 Guarani-SP

Macaé-RJ 1 x 0 Duque de Caxias-RJ

Mogi Mirim-SP 1 x 0 Vila Nova-GO

Barueri-SP 1 x 1 Betim-MG

Domingo

16 horas

Águia-PA x Sampaio Corrêa-MA

17 horas

Brasiliense-DF x Luverdense-MT

19 horas

Santa Cruz-PE x Cuiabá-MT

Quarta-feira

20h30

Baraúnas-RN x Treze-PB