Fortaleza e Caxias fecham o dia na liderança da Série C

Quatro jogos reabriram neste sábado a sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E manteve o Fortaleza líder isolado no Grupo A, enquanto o Caxias assumiu, de forma provisória, a ponta do Grupo B. Seis jogos serão disputados no domingo.

No Rio, o Madureira recebeu o Caxias e acabou derrotado por 1 a 0. Já o Macaé derrotou o Duque de Caxias por 1 a 0 no duelo carioca deste sábado pela competição. Já no ABC Paulista, São Caetano e Tupi ficaram no 1 a 1.

Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, o São Caetano recebeu o Tupi no Anacleto Campanella. Apesar de pressionar bastante no primeiro tempo, o time do ABC só marcou na etapa final, aos dois minutos, com Róbson.

Entretanto, aos 17 minutos Marcelinho, de cabeça, deixou tudo igual. Com o resultado, o São Caetano se mantém na zona de rebaixamento, na penúltima posição do Grupo B, com quatro pontos conquistados. Já o Tupi segue na cola do G4 com 11 pontos, na quinta posição.

CAXIAS NA PONTA

Mesmo fora de casa, o Caxias sofreu, mas conquistou a vitória contra o Madureira. Em um jogo bastante disputado e com poucas chances de gol, Lucão marcou o gol da vitória apenas no segundo tempo, aos 42 minutos.

Com a vitória, o Caxias assume a liderança provisória do Grupo B. Com 14 pontos, a equipe grená fica no aguardo de Mogi Mirim e Guarani, que entram em campo neste domingo, para saber se ficará ou não mais uma rodada na liderança. Já o Madureira segue com oito pontos conquistados, na sétima posição.

No confronto carioca deste sábado, o Macaé recebeu o desesperado Duque de Caxias e venceu por 1 a 0, com gol de Romário aos 20 minutos da etapa final. Com a vitória, o time chegou aos 11 pontos e agora é o quarto colocado. Por outro lado, o Duque já começa a fazer contas para se salvar. Com apenas um ponto conquistado em sete rodadas, é o lanterna do Grupo A.

O último confronto deste sábado foi realizado no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, entre Treze e Fortaleza. Apesar da partida movimentada e com muitas chances de gols, as equipes ficaram no 1 a 1. Robert, para o Fortaleza, e Rafael Oliveira, pelo lado do Treze, marcaram os gols do jogos.

Com o resultado, o Fortaleza segue isolado na liderança do Grupo A, com 15 pontos, e não pode ser ultrapassado pelo Botafogo-PB, vice-líder, nesta rodada. Já o Treze beira a zona do rebaixamento com 8 pontos, e pode terminar a rodada na penúltima posição caso o Crac derrote o Salgueiro neste domingo.

Confira os jogos da 7.ª rodada:

Sábado

Madureira 0 x 1 Caxias

Macaé 1 x 0 Duque de Caxias

São Caetano 1 x 1 Tupi

Treze 1 x 1 Fortaleza

Domingo

16h

ASA x Botafogo-PB

Águia x CRB

Salgueiro x Crac

Juventude x Guaratinguetá

19h

Cuiabá x Paysandu

Mogi Mirim x Guarani