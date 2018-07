Fortaleza e Guarani se garantem como líderes isolados na Série C

A vitória do Guarani foi obtida no sufoco. O único gol da partida saiu somente aos 46 minutos do segundo tempo, com Pipico. A sorte é que a torcida não sofreu porque nem entrou no Brinco de Ouro, interditado por dois jogos. O Macaé continua com apenas três pontos, em nono lugar. O time campineiro não jogou bem, mas somou três pontos importantes.

Mas o destaque do Grupo A foi a goleada do Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), por 5 a 0 em cima da Portuguesa, em pleno Canindé. O vexame custou a cabeça do técnico Anderson Beraldo, que, sentindo o clima pesado, pediu demissão ainda nos vestiários. O Botafogo é vice-líder com nove, contra quatro da Portuguesa, em oitavo.

Na sua trajetória de derrotas, o Guaratinguetá perdeu pela quarta vez seguida. Agora para o Yiranga, por 3 a 2, em Erechim (RS). Mas o time paulista marcou seus dois primeiros gols, embora já tenha tomado 13 e fique na lanterna sem nenhum ponto. Os gaúchos somam sete pontos, em terceiro lugar.

Na segunda-feira, às 19 horas, a rodada será fechada com o jogo entre Boa e Juventude, ambos com quatro pontos e que correm atrás da reabilitação. Perderam, por 2 a 0, respectivamente, para dois times paulistas: Botafogo e Guarani.

FORTALEZA VAI BEM - Atuando em casa, o Fortaleza não deu chances para o Cuiabá, que caiu por 2 a 0 com gols de Daniel Sobralense, ambos no primeiro tempo. O time do Mato Grosso está em sétimo lugar, com quatro pontos.

A surpresa, por enquanto, é o Salgueiro, que em seu campo bateu por 2 a 0 o América-RN. Enquanto o time pernambucano tem sete pontos, em terceiro lugar, o time potiguar empacou nos seis pontos, agora em quarto.

Os 20 participantes estão divididos em dois grupos de 10 times cada e se enfrentam entre si em turno e returno. Os quatro melhores avançam à segunda fase.

Confira os jogos da 4.ª rodada da Série C:

Sábado

Mogi Mirim 1 x 1 Tombense

ABC-RN 0 x 0 Botafogo-PB

Remo-PA 0 x 0 Confiança-SE

Domingo

Portuguesa-SP 0 x 5 Botafogo-SP

Ypiranga-RS 3 x 2 Guaratinguetá-SP

ASA-AL 0 x 0 River-PI

Guarani-SP 1 x 0 Macaé_RJ

Salgueiro-PE 2 x 0 América-RN

Fortaleza-CE 2 x 0 Cuiabá-MT

Segunda-feira

19h

Boa Esporte-MG x Juventude-RS