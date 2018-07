Fortaleza e Juventude empatam e lideram a Série C

FORTALEZA - O Fortaleza perdeu os 100% de aproveitamento dentro da Série C, mas o empate sem gols com o Crac, em Catalão (GO), o manteve na liderança isolada do Grupo A, com 10 pontos, na abertura da quarta rodada, neste sábado. O Botafogo-PB é vice-líder, com oito pontos, após a vitória em casa, por 1 a 0, sobre o CRB. No Grupo B, mesmo empatando sem gols, em casa, com o Guarani, o Juventude manteve a liderança, com oito pontos.

Completam o grupo dos quatro primeiros colocados do Grupo A, o Paysandu, com sete pontos, e o Crac, com cinco. Situação ruim é a do CRB, com um ponto, em nono lugar, a penúltima posição. Só está melhor do que o Salgueiro, com um ponto, segurando a lanterna.

Dois jogos serão disputados domingo e outro na segunda-feira, quando o Paysandu, vai pegar o Salgueiro, no sertão de Pernambuco.

GRUPO B

No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Guarani fizeram um jogo amarrado que terminou empatado por 0 a 0. O time gaúcho lidera, com oito, mas a equipe paulista ficou com cinco pontos, em sétimo lugar.

A briga pela vice-liderança está acirrada, porque tem três times com sete pontos. Um deles é o Tupi que, em Juiz de Fora (MG) fez 2 a 1 sobre o Caxias, com cinco pontos, em quarto lugar. Outro é o Macaé que fora de casa venceu por 1 a 0 o Madureira, com cinco pontos, em sexto.

O Mogi Mirim, com sete pontos, vice-líder, joga domingo contra o São Caetano, com três pontos, em sétimo, no ABC paulista. Guaratinguetá, com um ponto, e Duque de Caxias, com zero, também vão jogar contra a ameaça de rebaixamento.

Confiras os resultados dos jogos deste sábado na Série C:

Madureira 0 x 1 Macaé

Juventude 0 x 0 Guarani

Tupi 2 x 1 Caxias

Botafogo-PB 1 x 0 CRB

Crac 0 x 0 Fortaleza

Confira os jogos deste domingo da Série C:

10h - Guaratinguetá x Duque de Caxias

16h - Águia x Treze

São Caetano x Mogi Mirim

19h - ASA x Cuiabá