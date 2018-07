Fortaleza e Mogi Mirim adiam classificação na Série C

Pelo Grupo A, na Arena Castelão, o Fortaleza pressionou bastante, mas foi barrado pela boa marcação do Paysandu, que garantiu o 0 a 0. O time cearense segue na liderança com 28 pontos, enquanto o adversário paraense é o quinto colocado com 20 pontos.

Ainda no Grupo A, o Botafogo-PB encarou o Cuiabá fora de casa, na Arena Pantanal, e venceu por 1 a 0. Com o resultado, a equipe paraibana chegou aos 24 pontos e assumiu o segundo lugar. Já no Estádio Coaracy da Mata da Fonseca, em Arapiraca (AL), o ASA recebeu o Salgueiro e empatou por 3 a 3. E essa chave ainda teve Águia 2 x 1 Crac.

Apenas um jogo foi realizado pelo Grupo B neste domingo. Mogi Mirim e Caxias fizeram um bom jogo no Estádio Romildo Ferreira, no interior paulista, e empataram por 1 a 1.

Com o resultado, o time paulista chegou aos 27 pontos, seguindo na liderança, e ficou bem próximo da classificação. Já o Caxias segue fora do G4, em quinto lugar, com 21 pontos.

Confira os resultados deste domingo:

ASA 3 x 3 Salgueiro

Águia 2 x 1 Crac

Mogi Mirim 1 x 1 Caxias

Cuiabá 0 x 1 Botafogo-PB

Fortaleza 0 x 0 Paysandu