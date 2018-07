Fortaleza e Mogi Mirim ampliam folga no topo da Série C

Fortaleza e Mogi Mirim ampliaram suas vantagens na liderança dos respectivos Grupos A e B do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado aconteceram quatro jogos, enquanto neste domingo aconteceram cinco e outro vai fechar a 13.ª rodada na segunda-feira à noite.

Mesmo vacilando em casa ao empatar, por 1 a 1, com o Crac, de Catalão (GO), o Fortaleza chegou aos 27 pontos no Grupo A, seis pontos na frente do Botafogo-PB, com 21, seguido depois por CRB e Salgueiro, com 19 pontos cada, completando o G4 - zona de classificação.

O Cuiabá ficou fora do G-4, com 18 pontos, em quinto lugar, ao perder em casa, na Arena Pantanal, por 2 a 0, para o ASA, agora com 18 pontos, em sexto lugar. Em Campina Grande-PB, o Treze cedeu o empate para o lanterna Águia, de Marabá (PA), por 1 a 1, já nos acréscimos. O time paraibano tem 14 pontos, em oitavo lugar, contra nove pontos de Águia e Crac, virtuais rebaixados para a Série D.

MOGI VENCE SÃO CAETANO

No Grupo B, em casa, o Mogi Mirim fez 1 a 0 no São Caetano e chegou aos 26 pontos, quatro na frente do Madureira, com 22, seguido por Tupi, com 21, e Guaratinguetá, com 19, fechando o G-4.

Quem subiu mais foi o Tupi, de Juiz de Fora (MG), que foi até o Sul e venceu o Caxias por 3 a 0. O Caxias continua com 19 pontos, em quinto lugar. Pior para o São Caetano, com 12 pontos, em oitavo, ainda na luta contra o descenso. Atrás deles aparecem o Guarani, com 12, e o Duque de Caxias, com seis. Mas o time de Campinas vai fechar a rodada, em Bragança Paulista, por ter perdido dois mandos de campo, diante do Juventude, com 17 pontos, em sétimo lugar.

Confira os jogos da 13.ª rodada:

Sábado

Duque de Caxias 0 x 3 Guaratinguetá

Macaé 1 x 2 Madureira

Paysandu 1 x 0 Salgueiro

CRB 1 x 1 Botafogo-PB

Domingo

Caxias 0 x 3 Tupi

Mogi Mirim 1 x 0 São Caetano

Cuiabá 0 x 2 ASA

Treze 1 x 1 Águia

Fortaleza 1 x 1 Crac

Segunda-feira

21h

Guarani x Juventude