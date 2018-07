Fortaleza e Mogi Mirim são derrotados, mas lideram na Série C

Líderes isolados do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, Fortaleza-CE e Mogi Mirim-SP, respectivamente, nos Grupos A e B, esperavam confirmar nesta 14.ª rodada as suas classificações à segunda fase. Mas acabaram sendo batidos neste domingo. O time paulista foi goleado pelo Tupi-MG por 5 a 0, em Juiz de Fora (MG). No estádio Rei Pelé, em Maceió, o clube cearense acabou derrotado pelo CRB-AL por 3 a 0, perdendo a sua invencibilidade, a última da competição.

O resultado em Minas Gerais surpreendeu pelo placar elástico. Mesmo assim, o Mogi Mirim lidera o Grupo B, com 26 pontos, agora só dois na frente do próprio Tupi. O Madureira-RJ, mesmo perdendo, continua em terceiro lugar com 22 pontos, seguido pelo Guaratinguetá-SP, com 20, fechando o G-4 - a zona de classificação à segunda fase.

A vitória em casa sobre o Madureira por 1 a 0 deixou o São Caetano-SP com 15 pontos, ainda em nono lugar, só na frente do Duque de Caxias-RJ, com 7. Mas continua perto do Guarani-SP, com 16, e do Juventude-RS, com 18 pontos.

No sábado aconteceram três empates. Dois deles sem gols: o duelo paulista entre Guaratinguetá e Guarani e o confronto entre Juventude e Macaé-RJ. Duque de Caxias e Caxias-RS terminou igual por 1 a 1.

CAIU O ÚLTIMO INVICTO

Com o apoio de sua torcida, o CRB começou ligado e logo abriu o placar quando o goleiro André Zuba cometeu um pênalti e foi expulso. Com um a menos, o Fortaleza acabou sendo refém da força do time alagoano. Há cinco meses a equipe do Ceará não perdia, sendo a terceira derrota do técnico Marcelo Chamusca em 44 jogos no comando.

Apesar da derrota, o Fortaleza se mantém na liderança isolada do Grupo A, com 27 pontos. Agora seguido pelo CRB, com 22, Botafogo-PB, com 21, e Salgueiro-PE, com 20.

Em casa, o Águia, de Marabá (PA), desencantou e enfiou 4 a 1 sobre o ASA, de Arapiraca (AL), que vinha de três vitórias seguidas e continua com 18 pontos, em sexto lugar. Apesar do triunfo, o time paraense ainda é penúltimo colocado, com 12 pontos, na frente apenas do Crac-GO, com 10. O time goiano empatou sem gols, em Catalão (GO), com o Treze, de Campina Grande (PB), que tem 15 em oitavo lugar.

No sertão pernambucano, Salgueiro e Cuiabá-MT empataram também sem gols e continuam bem próximos na tabela de classificação. O time da casa, com 20 pontos, está em quatro lugar, enquanto que o do Mato Grosso, com 19, ocupa a quinta posição. Nesta segunda-feira, a rodada será fechada com o jogo em João Pessoa entre Botafogo, com 21 pontos, e Paysandu-PA, com 16.