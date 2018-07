Fortaleza e Tupi ganham em casa e assumem liderança provisória na Série C

Fortaleza e Tupi são os novos líderes do Campeonato Brasileiro da Série C. Pelo menos de forma provisória eles ficam na ponta, respectivamente, nos Grupos A e B. Para tanto, aproveitaram o fator casa para vencer. O Fortaleza fez 1 a 0 em cima do Salgueiro, enquanto o Tupi bateu o Joinville por 3 a 1 na abertura da 12.ª rodada.

Lúcio Flávio marcou o gol do Fortaleza no primeiro minuto e o placar não mais se alterou no Castelão, na capital do Ceará. O suficiente para levar o time cearense à liderança, com 21 pontos, um à frente do CSA. O Salgueiro perdeu a série de três vitórias, ficando com 14 pontos, em quinto lugar.

Pelo mesmo Grupo A, o Sampaio Corrêa ganhou do ASA por 1 a 0, em São Luis (MA), com gol de Felipe Marques, chegando ao terceiro lugar, com 19 pontos. O ASA é o lanterna, com 11.

No Grupo B, em Juiz de Fora (MG), o Tupi fez 3 a 1 no Joinville e atingiu os 20 pontos, dois à frente do Botafogo-SP. O time catarinense, com 15 pontos, ocupa a sexta posição.

Quem vacilou foi o São Bento, de Sorocaba (SP), que foi até Macaé e empatou sem gols com o time carioca, com 12 pontos, em oitavo. O São Bento é terceiro, com 17 pontos.

Na briga para escapar do rebaixamento, em casa, o Mogi Mirim empatou por 1 a 1 com o Tombense, resultado insuficiente para tirá-lo da lanterna, com apenas dez pontos. O Tombense tem 17 pontos, em quarto lugar, e segue firme atrás de uma vaga na segunda fase. Esta rodada vai ter três jogos neste domingo à tarde e mais dois na segunda-feira à noite.

Confira os jogos da 12.ª rodada da Série C:

Sábado

Macaé-RJ 0 x 0 São Bento-SP

Mogi Mirim-SP 1 x 1 Tombense-MG

Tupi-MG 3 x 1 Joinville-SC

Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 ASA-AL

Fortaleza-CE 1 x 0 Salgueiro-PE

Domingo

15h

Ypiranga-RS x Bragantino-SP

16h

CSA-AL-AL x Botafogo-PB

16h

Botafogo-SP x Volta Redonda-RJ

Segunda-feira

20h30

Confiança-SE x Moto Club-MA

21h00

Cuiabá-MT x Remo-PA