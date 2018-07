Fortaleza e Tupi lideram e Portuguesa empata pela Série C do Brasileiro Dos quatro jogos que foram realizados neste sábado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, dois times conquistaram as suas segundas vitórias. Com isso, Fortaleza-CE e Tupi-MG lideram, respectivamente, os Grupos A e B. A Portuguesa-SP empatou no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com o Brasil-RS por 1 a 1. Outros cinco jogos acontecem neste domingo e a rodada será fechada na segunda-feira à noite.