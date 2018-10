Fortaleza empata com a Ponte Preta e fica a uma vitória da Série A

Em uma partida movimentada e cheia de alternativas, o Fortaleza não conseguiu fazer a alegria das mais de 50 mil pessoas que compareceram na Arena Castelão e ficou no empate com a Ponte Preta, por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém o Fortaleza tranquilo na liderança, com 61 pontos. É necessário mais uma vitória para confirmar matematicamente o acesso à elite. Já a Ponte Preta segue invicta sob o comando de Gilson Kleina - três vitórias e um empate - ainda na oitava colocação, com 47.

O primeiro tempo pareceu um treino de ataque contra defesa. Empurrado pela torcida, o Fortaleza teve muito mais posse, mas encontrou uma Ponte Preta bem postada e só levou perigo em lances de bola parada. Nenê Bonilha e Dodô fizeram Ivan trabalhar. Já o time campineiro criou uma boa oportunidade através de André Luis. O atacante passou por Ligger dentro da área e chutou para fora.

A etapa final foi bastante movimentada. Aos 17 minutos, Nathan recebeu de Ruan e cruzou rasteiro. Livre na marca do pênalti, André Luis abriu o placar para a Ponte Preta batendo de chapa de pé. A resposta do Fortaleza foi rápida e o empate veio aos 20. Ivan rebateu cruzamento de Gustavo para dentro da área e a bola caiu nos pés de Marcinho, que tirou dois marcadores e finalizou rasteiro.

Animado com o empate, o Fortaleza partiu com tudo em busca da virada e criou pelo menos duas boas oportunidades. Na melhor delas, Romarinho perdeu dentro da área. E a Ponte quase surpreendeu no último lance do jogo. Ruan recebeu lançamento de André Luis e saiu na cara de Marcelo Boeck, mas finalizou pela linha de fundo.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, contra o Atlético-GO, às 17 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Na sexta-feira, a Ponte Preta recebe o São Bento, também às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os jogos são válidos pela 34ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 1 PONTE PRETA

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Nenê Bonilha (Derley), Felipe e Dodô (Romarinho); Marcinho, Wilson (Éderson) e Gustavo. Técnico: Rogério Ceni.

PONTE PRETA - Ivan; Ruan, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos; Nathan, André Castro (Paulinho), Tiago Real (Murilo) e Matheus Vargas (Roberto); André Luis e Júnior Santos. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - André Luis, aos 17, minutos e Marcinho aos 20 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Felipe, Bruno Melo e Diego Jussani (Fortaleza); Nathan e Roberto (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA - R$ 950.869,00.

PÚBLICO - 50.165 pagantes (50.956 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).