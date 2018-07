Fortaleza empata com CRB, mas ainda é líder na Série C

SÃO PAULO - Dos quatro jogos disputados neste sábado na abertura da 5.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, apenas um foi válido pelo Grupo A. E o favorito Fortaleza empatou em casa sem gols com o CRB, numa tarde inspirada do goleiro Júlio César. Mesmo assim, manteve a liderança isolada da chave, com 11 pontos. Cinco jogos serão disputados no domingo e outro na segunda-feira à noite.

Na outra ponta do Grupo A, o time alagoano segue na lanterna, com apenas dois pontos, na zona de rebaixamento ao lado do Treze-PB, com três. No G4, zona de classificação, aparecem ainda Botafogo-PB (8), Paysandu (7) e Crac-GO (5).

Já o G-4 do Grupo B sofreu mudanças após três jogos. O Juventude manteve a vice-liderança, com nove pontos, ao empatar por 2 a 2, fora de casa, com o Macaé. O time gaúcho continua atrás do Mogi Mirim, com 10, enquanto o time fluminense é o quinto colocado, com oito.

O Caxias aparece na terceira posição, com oito pontos, após golear o Duque de Caxias, por 3 a 0, em Caxias do Sul. O Duque só tem um ponto, na lanterna, atrás do Guaratinguetá, com dois, também na zona de descenso.

O Madureira subiu para a quarta posição, com oito pontos, ao vencer em casa, por 1 a 0, o São Caetano, que continua ameaçado com três pontos, em oitavo lugar.