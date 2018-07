Fortaleza empata e vê o Vila Nova-GO encostar; Guarani reage na Série C A nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - foi iniciada, neste sábado, com três partidas. O Fortaleza-CE deixou escapar uma vitória quase certa contra o Águia-PA e viu o Vila Nova-GO, que superou o ASA-AL, encostar no Grupo A. No único jogo da noite, o Guarani-SP voltou a sonhar com a vaga ao bater o Caxias-RS por 2 a 0, em Caxias do Sul (RS). Seis confrontos acontecem neste domingo e a rodada será fechada na segunda-feira com um jogo.