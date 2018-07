Fortaleza empata em casa, mas segue líder na Série C O Fortaleza não passou de um empate em casa com o Brasiliense, por 2 a 2, neste domingo, mas conseguiu manter a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. O Luverdense teve a chance de ultrapassar o time cearense, mas levou um gol do Sampaio Corrêa aos 47 minutos do segundo tempo e, com o empate de 2 a 2 em Lucas do Rio Verde (MT), continua na segunda colocação.